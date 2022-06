Dance annonce le lancement de ses scooters électriques par abonnement à Paris

(Boursier.com) — Trois mois après l'arrivée remarquée de ses vélos à assistance électrique sur le marché français, Dance dévoile un élégant modèle de scooter électrique par abonnement, incluant comme pour ses vélos, un service de conciergerie premium. La société allemande offre ainsi une solution multimodale de mobilité verte pour les Parisiens. L'occasion idéale de franchir le pas avant la fin de la gratuité du stationnement des deux roues thermiques, annoncée pour septembre.

Le scooter électrique Dance dont le design est personnalisé aux couleurs de la marque a été conçu par le premier fournisseur mondial de solution de mobilité urbaine intelligente, NIU.

Parmi ses spécificités, le scooter électrique Dance atteint les 45 km/h, pèse 89 kg, et peut accueillir jusqu'à deux passagers. En termes d'autonomie, il atteint les 50 km en batterie standard et les 65/70 km en batterie longue autonomie. Il faut compter entre 6h et 8h pour une charge complète de sa batterie...