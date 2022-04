Damartex se développe dans le maintien à domicile des seniors

(Boursier.com) — Le groupe Damartex a fait l'acquisition de 100% des titres de la société Médical Santé. Fondé en 1997 par Charles-Henri Bastien et basé à Mons-en-Baroeul (59), Médical Santé rassemble 85 collaborateurs et propose des produits de santé pour le maintien à domicile (MAD) et des prestations de santé à domicile (PSAD). Médical Santé a réalisé un chiffre d'affaires de 10 ME en 2021, notamment grâce aux relations de confiance tissées avec plus de 800 pharmacies, avec des hôpitaux et des associations, mais également grâce au fort développement du e-commerce.

A la suite de cette acquisition, Damartex envisage le rapprochement de Médical Santé et de Sédagyl, pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors. Charles-Henri Bastien accompagnera l'intégration de Médical Santé jusqu'à l'été 2022. Fort de son expertise dans ce secteur, Christian Marie rejoint le groupe Damartex en qualité de Directeur Général du nouveau secteur MAD (Médical Santé et Sédagyl) et sera en charge du développement de cette activité.