Dailymotion Advertising étend à l'échelle mondiale son partenariat avec Goodeed

(Boursier.com) — Dailymotion Advertising, acteur majeur du marché de l'AdTech, étend son partenariat avec Goodeed, la régie solidaire, aux régions EMEA, NORAM, LATAM et APAC. En juin 2020, Dailymotion est devenu la première solution publicitaire à commercialiser auprès de ses annonceurs le format Goodeed. A travers ce partenariat, 21 marques ont activé le format solidaire Goodeed avec Dailymotion Advertising, permettant ainsi de collecter 130.000 euros en faveur de projets associatifs.

Lancée en 2014, Goodeed permet aux marques de faire connaître leurs engagements et de soutenir concrètement des associations tout en améliorant l'attention des audiences. L'objectif de cette entreprise sociale, certifiée B Corp depuis juin 2022, est de revaloriser la publicité et les budgets médias grâce à la solidarité. Grâce à l'engagement de 270 marques, Goodeed a collecté 7 millions d'euros en faveur de plus de ses 200 associations partenaires.

Grâce à ce partenariat avec Goodeed, les annonceurs ont la possibilité de diffuser leurs campagnes publicitaires (en gré à gré) avec un format solidaire reconnu. Avec cette offre co-brandée, Dailymotion Advertising permet aux agences et aux annonceurs de s'inscrire plus simplement dans une démarche de publicité engagée, en activant le format solidaire Goodeed.

Ces campagnes sont diffusées dans l'inventaire vidéo Instream de la plateforme Dailymotion. Ainsi, à chaque fois qu'une publicité est diffusée dans le format solidaire de Goodeed, une partie du budget média de l'annonceur est reversée à l'association caritative choisie.

Enjeux actuels

Ce partenariat répond aux enjeux actuels des marques : 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent pour la société et la planète. Ce format responsable génère ainsi un double impact : tout d'abord un impact solidaire, à travers le financement de projets écologiques ou sociaux (1 publicité visionnée = 1 soutien à une association), mais aussi un impact publicitaire, puisque l'enrichissement Goodeed augmente la mémorisation et la valorisation du message.

"Chez Dailymotion Advertising, nous sommes fiers de voir le partenariat avec Goodeed, éprouvé en France, s'étendre au reste du monde. Il confirme notre positionnement en tant qu'entreprise responsable et témoigne du besoin croissant des marques de communiquer de manière plus engagée", a expliqué Elisabeth Lozito, Directrice Sales Marketing France, chez Dailymotion Advertising.

Le processus de lancement d'une campagne avec Goodeed comporte plusieurs étapes. Tout d'abord l'entreprise choisit l'association avec laquelle elle souhaite collaborer. Goodeed confirme le choix de l'association sous 48 heures puis le Studio interne de Dailymotion adapte le contenu vidéo pour diffuser la campagne solidaire. Après sa diffusion, les marques reçoivent un certificat et sont tenues informées de l'actualité du projet soutenu. Plusieurs grandes marques ont déjà rejoint ce projet à fort impact positif.

"La mission de Goodeed est de mettre la publicité au service du bien commun, en revalorisant les budgets médias des marques pour les transformer en financements de projets associatifs. Cet objectif ne sera atteint que si nous unissons nos forces avec des acteurs tels que Dailymotion, avec qui nous sommes fiers de pouvoir étendre notre partenariat de manière plus globale, au-delà de nos frontières", souligne Jenny Tordjman, Directrice Générale, chez Goodeed.