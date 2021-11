D-Day pour Rivian Automotive, la plus importante IPO de l'année à Wall Street

(Boursier.com) — D -Day pour Rivian Automotive. Le fabricant de véhicules électriques fait ses débuts sur le Nasdaq aujourd'hui après avoir levé 11,9 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante IPO de l'année à Wall Street. La société, notamment soutenue par Amazon et Ford, a fixé le prix de son introduction à 78 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette cible allant de 57 à 62$. Un niveau qui valorise le groupe fondé et dirigé par R.J. Scaringe près de 66,5 milliards de dollars, soit davantage que Lucid Group et Nio, mais évidemment encore bien loin du précurseur Tesla.

Et ce alors que Rivian vient tout juste de livrer ses premiers véhicules, principalement à ses propres employés, il y a deux mois. La société a perdu près d'un milliard de dollars au premier semestre et ne produira qu'environ 1.200 véhicules d'ici la fin de l'année dans son usine de Normal, dans l'Illinois. L'entreprise estime que la production annuelle atteindra 150.000 unités sur son site principal d'ici à la fin 2023.

"Tout le monde veut investir dans une bonne entreprise dans un segment qui va se développer", a déclaré à 'Bloomberg' Michael O'Rourke, stratégiste marché chez Jonestrading Institutional Services. "Mais il est incroyablement dangereux de surpayer, surtout dans une bulle pour cette croissance".

Encore en plein développement, Rivian Automotive peut compter sur le soutien d'Amazon. Outre sa présence au capital, le géant de l'internet a commandé 100.000 véhicules qui seront livrés d'ici 2030.

L'action Rivian sera négociée sous le mnémo 'RIVN'. Les premiers échanges sont attendus dans les prochaines heures.