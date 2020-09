Cyclofix lève 5 millions d'euros !

Cyclofix lève 5 millions d'euros !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cyclofix , leader de la réparation de vélo et trottinette en France, réalise une nouvelle levée de fonds de 5 millions d'euros afin d'accélérer son développement en France comme en Europe, de proposer de nouveaux services, de renforcer son réseau de partenaires et de recruter des nouveaux talents.

Après une première levée de fonds de 1 million d'euros réalisée en 2017, Cyclofix, solution urbaine et mobile de réparation de vélos et de trottinettes, annonce ainsi une seconde levée de fonds auprès de Decathlon et Via ID.