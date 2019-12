Cushman & Wakefield annonce son projet d'acquérir l'entreprise Réponse

(Boursier.com) — Cushman & Wakefield annonce aujourd'hui avoir signé un purchase agreement dans l'intention d'acquérir l'entreprise Réponse, l'un des leaders français du design & build (conception et aménagement d'espaces). L'opération est soumise aux approbations réglementaires en vigueur et devrait être conclue en février 2020.

Réponse, est l'un des leaders dans la conception et l'aménagement d'espaces tertiaires avec 110 collaborateurs en France. L'entreprise intervient sur tous types de projets d'aménagement : bureaux, commerces, hôtellerie et restauration, immobilier de santé, etc. Elle est un partenaire privilégié des utilisateurs qui placent désormais environnement de travail et performance de l'entreprise au centre de leurs préoccupations.

Cette acquisition stratégique, renforcera les activités de Cushman & Wakefield en France, en associant des services de conception et de construction intégrés à ses lignes de métiers existantes : Agence locative, Asset services, Capital markets, Conseil aux utilisateurs, Hospitality, Occupier services and Valuation & Advisory.

Antoine Derville, Président de Cushman & Wakefield France commente : "Cette acquisition nous permet d'élargir notre offre de services en France et de mieux accompagner nos clients. Il s'agit d'un développement dans les activités de conseil que nous proposons à nos clients en matière de stratégie immobilière, recherche d'implantations, optimisation et transformation des espaces de travail. L'apport des équipes de Réponse (ingénieurs, architectes, designers, chefs de projet) nous permet d'offrir une solution intégrée de conception / construction pour concrétiser cette vision".

A la conclusion de l'opération, Christophe Gellé, Président de Réponse continuera à développer cette ligne de services en France, qui aura vocation à proposer aux clients de Cushman & Wakefield des solutions intégrées clé-en-mains et un guichet unique pour l'ensemble de leurs projets d'aménagements.