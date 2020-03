Cureety lève 1,2 ME

Cureety lève 1,2 ME

Cureety lève 1,2 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cureety, une socie?te? spe?cialise?e en e-sante?, annonce une leve?e de fonds de 1,2 ME. Ce tour d'amorc?age a e?te? mene? par 5 Business Angels et comple?te? par BPI France et les partenaires bancaires historiques de CUREETY, le Cre?dit Mutuel Bretagne (CMB) et le Cre?dit Agricole (CA) Bretagne.

"Ce premier tour de financement nous permet aujourd'hui d'acce?le?rer le de?ploiement de notre plateforme sur le territoire national et de continuer a? enrichir notre plateforme de services eSante? additionnels et comple?mentaires afin de proposer un parcours de soins digital le plus complet a? notre communaute? de patients et de soignants. Le besoin est encore plus visible dans cette pe?riode de pande?mie lie?e au Covid19, comme le de?montre l'adoption rapide par les soignants et les patients de la solution Cureety", commente Franc?ois-Guirec Champoiseau, Pre?sident et co-Fondateur de CUREETY.

"Nous avons e?te? tre?s impressionne?s par la capacite? de l'e?quipe CUREETY a? de?velopper rapidement une offre logicielle qui re?pond a? un besoin pressant pour optimiser la prise en charge des patients et faciliter la coordination des soins entre la ville et l'ho?pital. La qualite? et la pluridisciplinarite? de l'e?quipe, l'excellente adhe?sion des patients a? la plateforme, et la pertinence du mode?le e?conomique de Cureety, centre? sur la recherche, sont autant de facteurs qui nous ont convaincus d'accompagner ce projet ", ajoute Alain J. Gilbert, Business Angel, entrepreneur en Science de la Vie et membre du Comite? Strate?gique de CUREETY.