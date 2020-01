CSN Energy a levé 6 ME auprès de Goldman Sachs

(Boursier.com) — CSN Energy a levé 6 millions d'euros auprès de Goldman Sachs,

pour accélérer la transformation digitale de l'activité de fourniture d'énergie

CSN Energy est une start-up en forte croissance et spécialisée dans le développement d'une plateforme Software as a Service (SaaS), c'est-à-dire logiciel en tant que service, destinée à des fournisseurs d'énergie, leur permettant la prise en charge complète de leur activité de fourniture d'énergie.

CSN a ainsi levé avec succès 3 millions d'euros d'obligations convertibles en actions auprès de Goldman Sachs. Ces fonds complètent la levée initiale d'un montant de trois millions d'euros et permettront à CSN Energy de continuer le développement de sa plateforme WeDeex, d'accélérer la mutation et la transformation digitale de l'activité de fourniture d'énergie.

Promise Udekwe, PDG et fondateur de CSN Energy a dit : "Je suis honoré de collaborer avec Goldman Sachs qui est un investisseur reconnu dans le monde entier. Située au carrefour de la transition énergétique et de la transformation digitale de l'énergie, notre plateforme WeDeex va profondément transformer le paysage de la fourniture d'énergie en Europe et dans le monde".