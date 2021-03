Cryptomonnaies : la valeur de Blockchain.com explose !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Blockchain .com voit sa valeur s'envoler. La firme londonienne qui fournit une variété de services liés aux crypto-monnaies à des clients particuliers et institutionnels, vient de lever 300 millions de dollars dans le cadre d'une opération qui la valorise 5,2 milliards de dollars. Selon l'information dévoilée par le 'Wall Street Journal', le tour de table a été réalisé auprès de DST Global, Lightspeed Venture Partners et VY Capital. Il intervient un mois seulement après que la société eut levé 120 Mds$. En février, le groupe était alors valorisé 'seulement' 3 Mds$.

Blockchain.com compte désormais plus de 31 millions d'utilisateurs vérifiés dans 200 pays et 70 millions de "portefeuilles" numériques ou logiciels utilisés pour stocker des bitcoins. La société offre des services de négociation pour les particuliers et une gamme de services pour les investisseurs professionnels, tels que le crédit, les produits structurés, la négociation et la conservation. Entre dette et actions, la société a levé 1,5 milliard de dollars depuis sa création en 2011, selon le directeur général Peter Smith cité par le quotidien.

I'm pleased to share that @Blockchain has raised a Series C, securing $300M in funding at a $5.2B post-money valuation led by DST Global, @lightspeedvp, VY Capital. More:https://t.co/3iSGnflcm3 — Peter Smith (@OneMorePeter), via Twitter

"Avec l'un des bilans les plus importants du secteur, nous prévoyons d'étendre de manière agressive les produits que nous offrons à nos clients, de développer notre équipe mondiale et de saisir les opportunités de fusion et d'acquisition pour apporter de nouveaux produits et idées passionnants à l'entreprise", souligne le dirigeant.

Cette nouvelle levée de fonds, la troisième plus importante de la courte histoire du secteur, est un signe supplémentaire que les sociétés de capital-risque ne veulent pas rater le train en marche. Elle intervient alors que Coinbase, la plus importante plate-forme d'échange de cryptomonnaies aux États-Unis, prépare une introduction en bourse très attendue par la communauté financière. La société serait désormais évaluée à plus de 70 Mds$.