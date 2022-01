Cryptomonnaies : Kim Kardashian et Floyd Mayweather poursuivis pour "déclarations fausses ou trompeuses"

(Boursier.com) — Kim Kardashian et Floyd Mayweather vont devoir s'expliquer devant les tribunaux. Comme révélé par la presse américaine, une plainte en nom collectif (class action) a été déposée devant un tribunal californien, accusant EthereumMax et ses célèbres promoteurs d'avoir travaillé ensemble pour gonfler artificiellement le prix du jeton numérique en faisant des "déclarations fausses ou trompeuses" dans des messages diffusés sur les réseaux sociaux.

L'EthereumMax, qui n'a aucun lien avec l'Ether, la deuxième plus importante crypto-monnaie derrière le Bitcoin, a perdu environ 97% de sa valeur depuis le début du mois de juin, ce qui a conduit certains investisseurs à qualifier le phénomène de système de "pump and dump", dans lequel des escrocs tentent de faire grimper le prix d'un actif par des déclarations fausses ou trompeuses. Selon l'action en justice, ce nom proche de l'Ether semble faire partie de la stratégie de ces personnes mal intentionnées pour tromper les investisseurs en leur faisant croire que le jeton fait partie du réseau Ethereum.

La star de la téléréalité, suivie par plus de 270 millions de personnes sur Instagram, avait fait la promotion de la cryptomonnaie l'an passé dans un post qui avait déjà fait jaser à l'époque. K.Kardashian avait inclus le hashtag 'ad' dans son message, ce qui suggérait bien qu'elle avait été payée pour faire la promotion du jeton. Comme le souligne 'CNBC', on ne sait pas exactement combien Kardashian a été payée par EthereumMax, mais l'ex-femme de Kanye West percevrait entre 500.000 et 1 million de dollars pour chaque post Instagram sponsorisé.

De son côté, la star de la boxe, F.Mayweather, est accusé d'avoir fait la publicité du jeton lors d'un combat contre le youtubeur Logan Paul. L'EthereumMax a été accepté comme moyen de paiement pour acheter des billets pour l'événement, un geste qui, selon l'action en justice, a fortement augmenté les volumes d'échange. F.Mayweather a également fait la promotion de l'EthereumMax lors d'une importante conférence sur le Bitcoin à Miami. Le boxeur n'en est pas à son premier coup d'essai dans le domaine. En 2018, il a en effet accepté de payer plus de 600.000$ dans le cadre d'un règlement avec la Securities and Exchange Commission, qui l'accusait d'avoir omis de divulguer des paiements reçus pour promouvoir des investissements dans des offres initiales de jetons (ICO).