Cryptomonnaies : Binance.US reprend les actifs de Voyager Digital

(Boursier.com) — Binance .US, la filiale américaine de la principale plateforme d'échanges de cryptos, va reprendre les actifs de Voyager Digital. La société de courtage en crypto-monnaie a sélectionné Binance.US comme le plus offrant après avoir examiné diverses options, a déclaré la firme, qui avait auparavant trouvé un accord pour être reprise par FTX, avant que ce dernier ne fasse faillite. L'offre "établit une voie claire pour que les fonds des clients de Voyager soient débloqués dès que possible et leur soient restitués sous la forme des crypto-monnaies précédemment détenues dans leurs comptes Voyager".

L'accord avec Binance.US valorise le portefeuille crypto de Voyager un peu plus d'un milliard de dollars aux prix actuels du marché et comprend 20 M$ additionnels de "valeur supplémentaire", a précisé la société.

1/ Today, @BinanceUS was selected highest and best bid in Voyager's reopened bankruptcy asset auction. Once the deal is completed, Voyager users will finally be able to access their digital assets on the https://t.co/Wc26vMosC4 platform. Read: https://t.co/gBK5m3kcYn >— Brian Shroder (@BrianShroder), via Twitter

La vente est soumise à l'approbation du tribunal des faillites et une audience à ce sujet est prévue le 5 janvier. "Nous espérons que notre sélection mettra fin à un processus de faillite douloureux qui a vu des clients injustement entraînés sans faute de leur part", a déclaré Brian Shroder, PDG de Binance.US.