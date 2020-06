Croissance : quel rythme de reprise en zone Euro ?

(Boursier.com) — Les analystes S&P prévoient désormais dans leur dernière note une contraction de 7,8% du PIB de la zone euro en 2020, suivie d'un rebond de 5,5% en 2021, contre -7,3% et 5,6% précédemment... "Même si l'économie semble se redresser à mesure du déconfinement, la contraction de l'activité a été plus prononcée qu'anticipée (11,4% au 2e trimestre, après 3,6% au premier trimestre)" expliquent les experts qui estiment que "la divergence entre les économies européennes devrait s'accentuer, l'Allemagne ayant réagi par des mesures de relance budgétaire plus importantes que ses voisins... Le fonds de relance de l'UE contribuera probablement à réduire ces divergences mais, sous sa forme actuelle, il ne sera pas déboursé à temps pour financer la reprise".

Les mesures budgétaires et monétaires initiales ont protégé l'emploi et l'accès des entreprises aux liquidités dans la crise. Ne pas enrayer la dynamique sera délicat, estiment encore S&P.