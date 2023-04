Cristal Union et MyEasyFarm partenaires pour le lancement d'un diagnostic carbone simplifié

(Boursier.com) — Cristal Union et My Easy Farm, la start-up AgTech référente en agriculture de précision et agriculture bas carbone, lancent un nouvel outil de diagnostic carbone simplifié adapté aux grandes cultures : "MyEasyCarbon Simplified Diagnostic" est d'ores et déjà accessible gratuitement pour tous les agriculteurs-coopérateurs de Cristal Union.

"La transition agroécologique nécessite des efforts importants d'accompagnement non seulement des agriculteurs mais de l'ensemble des différents acteurs du monde agricole. Dans la continuité de ses engagements en faveur de la décarbonation de ses activités, Cristal Union met à la disposition de ses coopérateurs un nouvel outil d'action collective pour préparer la transition agroécologique et répondre aux enjeux de l'agriculture bas carbone" explique l'établissement.

En ce printemps 2023, à la veille des semis de betteraves, Cristal Union, en partenariat avec MyEasyFarm, lance l'outil d'autodiagnostic MyEasyCarbon Simplified Diagnostic, adapté à la culture betteravière, qui permet à tous les adhérents de la coopérative de réaliser un diagnostic carbone simplifié de leur exploitation et d'identifier les leviers potentiels d'amélioration de leur bilan carbone depuis cristalcoop.fr, la plateforme de services en ligne dédiée aux coopérateurs de Cristal Union.

Réaliser un état des lieux des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et du stockage de carbone dans les sols des exploitations où sont cultivées des betteraves constitue une première étape indispensable pour Cristal Union qui vise à accompagner ses coopérateurs vers l'agriculture bas carbone...

MyEasyCarbon, un outil simple et fiable développé par MyEasyFarm

Depuis 2019, MyEasyFarm est certifiée Data-Agri, un label pour la sécurisation des données agricoles développé par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, ce qui garantit à ses utilisateurs la protection, la sécurité et le non-partage de leurs données.

Lancée en septembre 2021, la solution MyEasyCarbon, pour le diagnostic, le calcul et le suivi des crédits carbone en grandes cultures, est la première application certifiée Label Bas Carbone par Bureau Veritas.

MyEasyCarbon est une application dédiée aux acteurs de l'alimentation (agriculteurs, coopératives, agro-industries) permettant d'identifier les facteurs de réduction des émissions de CO2 et d'augmentation du stockage de carbone dans les sols en agriculture et de les mesurer, ce qui peut permettre à terme de générer des revenus supplémentaires pour les agriculteurs sous forme de crédits carbone. La solution est déjà utilisée par un nombre grandissant de porteurs de projets bas carbone en France que Cristal Union rejoint aujourd'hui.

MyEasyCarbon Simplified Diagnostic, un outil adapté et une première étape pour la décarbonation de l'amont agricole de Cristal Union

Les équipes agronomiques de MyEasyFarm et de Cristal Union ont étroitement collaboré au cours de l'année 2022 pour développer ensemble une version simplifiée de MyEasyCarbon qui soit facilement accessible pour les agriculteurs.

Totalement gratuit pour les coopérateurs de Cristal Union, cet outil d'auto-évaluation en ligne permet d'accéder en une vingtaine de minutes au bilan carbone net de l'exploitation (calculé en fonction des émissions de Gaz à Effet de Serre et du stockage de carbone dans le sol) et détermine des leviers efficaces pour améliorer son bilan.

Pour Cristal Union, l'analyse des diagnostics carbone simplifiés permettra de réaliser un état des lieux de l'empreinte carbone de l'amont agricole pour pouvoir mieux accompagner les agriculteurs volontaires dans leurs projets de réduction de leurs émissions de Gaz à Effet de Serre ou de séquestration de carbone dans les sols de leurs exploitations. Avec MyEasyCarbon Simplified Diagnostic, Cristal Union poursuit sur la voie de la décarbonation pour atteindre ses objectifs ambitieux de -25 % de GES pour nos activités agricoles et industrielles d'ici 2030.

"Pour notre coopérative, l'enjeu de la décarbonation agricole conduit à accompagner tous les coopérateurs volontaires dans l'évolution de leurs pratiques vers la transition agroécologique. La mise à disposition de l'outil d'autodiagnostic carbone simplifié MyEasyCarbon est une première étape majeure. Cela permettra dans un second temps, pour les coopérateurs qui le souhaitent, d'entreprendre un plan de progrès agronomique vers des pratiques agricoles bas carbone ou de s'engager dans une démarche Label Bas Carbone pouvant générer des crédits carbone et/ou pour valoriser leurs productions bas carbone en primes filières" a souligné Bruno Labilloy, Directeur agricole de Cristal Union.

