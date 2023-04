Crise bancaire : le patron du plus grand fonds de pension de Suède viré après les déboires des banques régionales US

(Boursier.com) — Les répercussions de la faillite de la Silicon Valley Bank continuent à se faire sentir jusqu'en Europe. Alecta, le plus grand fonds de pension de Suède, a annoncé le départ se son directeur général Magnus Billing. Il faut dire que la faillite de la banque régionale américaine ainsi que les déboires de Signature Bank et First Republic Bank auraient coûté plus de 2 milliards de dollars au fonds suédois qui s'est spécialisé dans les banques régionales américaines de niche.

Le Conseil d'administration d'Alecta explique avoir pris cette décision afin notamment de "restaurer la confiance" dans le fonds. La DG adjointe, Katarina Thorslund, a été nommée DG par intérim, et le processus de recrutement pour trouver un nouveau leader pour Alecta a été lancé. La semaine passée, Alecta avait déjà annoncé le remplacement de son directeur des investissements et indiqué qu'il réduirait les participations importantes dans des entreprises "loin de chez lui".

Alecta, qui supervise l'épargne de 2,6 millions de Suédois, a 1.200 milliards de couronnes (115 milliards de dollars) d'actifs sous gestion. Le fonds a initialement ouvert une position dans Signature Bank en 2016, avant d'investir dans SVB et First Republic en 2019, puis d'augmenter ses positions au fil des ans. À la fin de l'année dernière, il était le cinquième plus grand actionnaire de SVB et de la First Republic, et le sixième plus important de la Signature Bank, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Cependant, aucune des banques ne figurait dans les dix premières lignes de son portefeuille. Le fonds a déclaré qu'il ne prévoyait de récupérer aucun de ses investissements dans SVB et Signature, et qu'il avait vendu la totalité de sa participation dans First Republic à perte.