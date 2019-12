Crédit Mutuel Arkea va soutenir les agriculteurs dans la transformation du modèle agricole

Crédit Mutuel Arkea va soutenir les agriculteurs dans la transformation du modèle agricole









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En présence de Didier GUILLAUME (Ministre de l'agriculture et de l'alimentation) et de Pier-Luigi GILIBERT (Directeur général du Fonds Européen d'Investissement ; FEI), Jean-Marie ALFONSI (Directeur Financier du groupe Arkéa) a signé un contrat de garantie dans le cadre du programme Initiative Nationale pour l'Agriculture Française (INAF).

Dans le cadre du Grand Plan d'Investissement 2018-2022, l'Etat Français a mis en place, en partenariat avec l'Union Européenne, l'Initiative Nationale pour l'Agriculture Française (INAF), instrument financier dédié à accompagner le secteur agricole. Financé par l'Etat et par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), ce fonds de garantie a pour objectif de faciliter le financement bancaire, à des conditions préférentielles, de projets agricoles visant la montée en gamme, la création de valeur-ajoutée et la transformation des systèmes de production. Il a également pour vocation de soutenir le renouvellement des générations en accompagnant l'installation de nouveaux agriculteurs. Les exploitants agricoles, clients des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, pourront bénéficier de prêts de soutient la transformation du modèle agricole.