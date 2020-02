Crédit Mutuel Arkéa : Hélène Bernicot succède à Ronan Le Moal

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a nommé Hélène Bernicot Directrice générale du groupe, sous réserve de l'obtention de son agrément par le superviseur.

Hélène Bernicot occupait jusqu'à présent les fonctions de Directrice du Secrétariat général et de la communication institutionnelle. Elle succède à Ronan Le Moal qui, après 25 années au sein du Groupe, a souhaité se consacrer à un nouveau projet professionnel.

Je tiens à rendre hommage à l'engagement et au parcours de Ronan au sein de notre Groupe. Grâce à son implication et à sa force de conviction, Arkéa fait aujourd'hui figure de pionnier de la transformation dans le monde bancaire et a su délivrer, année après année, une trajectoire de croissance remarquable. Je lui souhaite à titre personnel et au nom de tous les collaborateurs et les administrateurs du Groupe un grand succès dans ses projets , commente Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa. Je suis très heureux qu'Hélène lui succède aujourd'hui. Cette nomination marque notre capacité à faire émerger parmi nos équipes les meilleurs talents. Elle reflète aussi notre volonté d'inscrire la poursuite de notre développement dans une continuité stratégique, en restant fidèle à nos valeurs, à nos territoires et à notre indépendance. Forte de son solide parcours professionnel, de sa pluridisciplinarité, et de sa fine compréhension des enjeux du groupe, Hélène saura poursuivre la belle trajectoire de notre entreprise. Son expertise, sa vision stratégique et ses grandes qualités humaines seront des atouts essentiels pour le Groupe Arkéa dans les années à venir. Hélène formera avec Anne Le Goff, actuelle Directrice générale déléguée, un binôme très complémentaire, pour la mise en oeuvre de la vision long terme de notre développement .