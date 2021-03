Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une carte de paiement écoresponsable en matériaux recyclés

Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une carte de paiement écoresponsable en matériaux recyclés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À compter d'aujourd'hui, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une carte de paiement écoresponsable en matériaux recyclés dans ses caisses locales de Crédit Mutuel.

Fabriquée à partir de PVC recyclé sans transiger sur la qualité et la sécurité, et homologuée par le groupement Cartes Bancaires, cette carte de paiement CB Mastercard a été développée en partenariat avec IDEMIA, entreprise spécialisée dans la sécurité numérique.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose cette innovation à ses sociétaires et clients. Pour son lancement, 10.000 porteurs peuvent y souscrire - sans surcoût. À terme, l'innovation sera proposée de façon élargie à l'ensemble des gammes de cartes.

"Le Crédit Mutuel1 est fier de proposer à ses sociétaires et clients une carte bancaire écoresponsable. Cette innovation est une nouvelle étape vers une utilisation plus responsable des ressources de la planète. Elle est une illustration concrète de notre engagement en faveur de la réduction de notre empreinte carbone", a déclaré Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

"Nous nous félicitons de cette prouesse technologique qui va rendre le paiement par carte encore plus écoresponsable, avec un impact environnemental moindre", indique Philippe Laulanie, directeur général du GIE CB.

"Fort de notre expérience en matière de solutions de paiements, IDEMIA est idéalement positionné pour accompagner les institutions financières qui souhaitent réduire leur empreinte écologique. Nous sommes particulièrement heureux d'être partenaire de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et d'agir pour l'environnement en valorisant des matériaux tels que le PVC recyclé", déclare Amanda Gourbault, vice-présidente exécutive chargée de la Business Unit Financial Institutions chez IDEMIA.