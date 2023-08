Crédit Agricole subit des prises de bénéfices dans un secteur sous surveillance

(Boursier.com) — Le secteur bancaire est sous pression ce mardi en Bourse de Paris, dans le sillage des grandes banques italiennes alors que le gouvernement de Giorgia Meloni a approuvé une taxe surprise sur les "surprofits" des banques cette année. La taxe a été glissée dans un vaste ensemble de mesures allant des licences de taxi aux investissements étrangers. Elle pourrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État, selon l'agence 'Ansa'...

L'Italie a convenu d'un "retrait de 40% des surprofits de plusieurs milliards d'euros des banques" pour 2023, qui devrait financer des réductions d'impôts et un soutien aux prêts hypothécaires pour les nouveaux propriétaires, a déclaré le vice-Premier ministre Matteo Salvini lors d'une conférence de presse à Rome. Les profits des banques italiennes ont bondi au premier semestre, la hausse des taux d'intérêt ayant stimulé les revenus issus des prêts accordés.

Moody's menace

Autre motif de baisse du secteur financier, le dernier rapport de Moody's qui a menacé d'abaisser la note de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille et prévenu qu'elle pourrait dégrader celle d'établissements de plus grande envergure... L'agence a ainsi réduit d'un cran la note de dix banques et placé six grands établissements, parmi lesquels Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial sous revue pour une éventuelle dégradation.

"De nombreux résultats de banques au deuxième trimestre ont montré des pressions croissantes sur la rentabilité qui vont réduire leur capacité à générer du capital interne... Cela intervient alors qu'une récession modérée est attendue aux Etats-Unis début 2024 et que la qualité des actifs devrait décliner, avec un risque en particulier dans les portefeuilles d'immobilier commercial des banques".

Moody's a également placé sous perspective négative la note de 11 grands établissements bancaires américains, dont Capital One, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp.

Crise de confiance

La faillite, en mars dernier, des banques régionales Silicon Valley Bank et Signature Bank a provoqué une crise de confiance dans le secteur bancaire américain et une fuite des dépôts malgré les mesures d'urgence prises par les autorités... Le rapport de Moody's intervient dans un contexte de taux d'intérêt élevés qui pèse sur l'activité économique et la demande en crédit et après la dégradation, la semaine dernière, par sa concurrente Fitch de la note de crédit des Etats-Unis.

Les investisseurs, ébranlés par l'effondrement de ces banques régionales en début d'année, surveillent de près les signes de tension dans l'industrie, alors que la hausse des taux d'intérêt oblige les entreprises à payer plus pour emprunter et à augmenter leur coût du financement à partir de sources alternatives... Dans le même temps, ces taux plus élevés érodent la valeur des actifs des banques et rendent plus difficile pour les emprunteurs immobiliers commerciaux le refinancement de leurs dettes, affaiblissant potentiellement les bilans des prêteurs.

A Paris, après un parcours sans faute depuis l'annonce de ses comptes semestriels meilleurs que prévu, Crédit Agricole reperd 2,7% à 11,50 euros. Parmi les dernières notes de brokers, Berenberg qui est à "conserver" sur le dossier a remonté son objectif de cours de 12,5 à 13,25 euros. JP Morgan, à "sous-pondérer", a relevé sa cible de 11,3 à 12,5 euros, tandis que Barclays, à "pondération en ligne", a rehaussé son objectif de 12 à 12,4 euros...