Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion pose la première pierre de l'Îlot Sartoris

(Boursier.com) — Franck HELARY, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, Philippe JUVIN, Député de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, Conseiller municipal de La Garenne-Colombes Monique RAIMBAULT Maire de La Garenne-Colombes, Éric DUBERTRAND, Directeur Interrégional de CDC Habitat Île-de-France AMPERE Gestion, Cédric LORET, Directeur général adjoint de LogiRep, Julien SAMSON, Directeur général de Maisons de Famille et Ismaïl MESLOUB, Directeur général d'AAPISE, Éric HAOUR, Architecte de l'Agence Haour Architectes, ont posé, mercredi 12 avril, la première pierre de L'Îlot Sartoris, un ensemble résidentiel de 123 logements qui verra le jour au cours du 2e trimestre 2025.

Situé à proximité du centre-ville et dans un environnement calme et arboré, ce projet inclusif repose sur la solidarité, le vivre-ensemble et sur la mixité sociale et intergénérationnelle.

Bénéficiant d'un emplacement idéal en face d'un futur square public, ce projet ambitieux d'un point de vue sociétal et architectural a été pensé par l'agence d'architecture Haour pour s'insérer harmonieusement au quartier de la rue Sartoris avec des façades en trompe l'oeil.

L'Îlot Sartoris est un ensemble résidentiel de 123 logements allant du studio au 3 pièces. Il est composé d'une résidence séniors privée de 73 appartements destinés à accueillir des séniors. Le deuxième bâtiment de 50 appartements et espaces communs accueillera une pension de famille et une résidence accueil qui auront pour vocation d'accompagner des personnes en situation de fragilité et d'isolement. Il s'agira principalement de personnes en situation de handicap trop autonomes pour être hébergées en institution médicalisée, mais pas assez pour vivre dans un appartement isolé et qui ont besoin d'un accompagnement bienveillant.

Cet accompagnement sera effectué par une équipe qui portera le projet social et thérapeutique et assurera une surveillance de nuit. Une salle de sport adapté est enfin prévue, elle est dédiée à la pratique d'une activité physique favorisant la santé, l'estime de soi et la mobilité chez des personnes en perte de mobilité (handicap, séniors, maladie...).

Les résidents des différentes structures bénéficieront de nombreux espaces communs supports du vivre ensemble et de la création du lien social.

Faisant la part belle aux matériaux durables et aux équipements économes en énergie, la résidence vise la norme RT 2012 -10% et la certification NF Habitat HQE qui soutient la généralisation des bâtiments à énérgie positive et à faible empreinte carbone.

"Nous sommes très fiers de poser la première pierre de l'Îlot Sartoris à la Garenne-Colombes. Avec ce programme, Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion affirme sa position d'acteur de référence dans le domaine du bien-vieillir ensemble et de l'inclusion. Cet axe de développement est depuis des années au coeur des priorités stratégiques, des engagements et du projet sociétal du groupe Crédit Agricole." a déclaré Franck HELARY, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion.

Lauréat du Prix Innovapresse en 2020, ce projet est le fruit d'un partenariat avec plusieurs acteurs qui partagent la même démarche que Crédit Agricole Immobilier en matière de bien-vivre et de bien-vieillir ensemble.