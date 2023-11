Crédit Agricole d'Ile-de-France : Le PNB consolidé s'établit à 794,3 ME

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Crédit Agricole d'Ile-de-France s'est réuni ce lundi 6 novembre pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 30 septembre 2023.

Avec plus de 67.000 nouveaux clients particuliers et professionnels depuis le début de l'année, l'intensité relationnelle affiche un bon niveau dans un contexte macroéconomique marqué par une inflation encore élevée et une croissance faible.

Les encours de crédit progressent de 4,9% sur un an. Dans un contexte de taux moins favorable, la Caisse Régionale continue d'accompagner les besoins de financement de ses clients entreprises et professionnels, mais aussi les projets habitat de tous les Franciliens (4,7 MdsE de réalisations habitat sur 9 mois).

Les encours de collecte progressent de façon régulière (+2,7%), avec une appétence marquée de nos clients pour l'épargne de bilan rémunérée et pour l'épargne financière, en lien avec l'activité de conseil de notre réseau.

Un RNPG en baisse de 35%, marqué par la contraction de la marge et par un effet de base sur le niveau de résultat exceptionnel de l'activité de capital investissement en 2022

Le PNB consolidé s'établit à 794,3 ME, en contraction de 11,1%. Outre l'impact négatif du retournement des taux sur la marge (augmentation inédite de la charge de refinancement, renchérissement de la collecte clientèle), il est marqué par un effet de base sur les performances de SOCADIF, la filiale de capital investissement, qui avaient atteint un niveau exceptionnel en 2022.

L'augmentation globale des frais généraux est contenue à +2,3%, grâce notamment à la baisse des cotisations FRU/FGDR. Cela conduit à un RBE de 328,7 ME, en baisse de 25%.

Le coût du risque annualisé représente 21 bp des encours de crédit, en lien avec trois dossiers de Place. Le taux de créances dépréciées sur encours brut est stable sur l'année en cours.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s'établit à 152%, en lien avec la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé sur 9 mois s'établit à 203,9 ME, en baisse de 35,3%.

Les comptes individuels affichent une bonne résilience. La baisse de la marge est ralentie par le versement d'un dividende de SOCADIF au titre de l'exercice 2022. Le PNB et le résultat net voient leur baisse atténuée à respectivement -5,4% et -9,8%. Le résultat individuel s'établit à 233,3 ME.

Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 septembre 2023 de 25,3%, largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste malgré la fin des mesures de soutien de la BCE, la Caisse Régionale d'Île-de-France s'appuie sur une structure financière très solide pour accompagner ses objectifs stratégiques au service de ses clients.

Une contribution majeure au dynamisme économique en Ile-de-France

Pour accompagner les Franciliens qui souhaitent s'engager concrètement dans la transition énergétique, le Crédit Agricole d'Ile-de-France propose depuis un an le "Prêt Immo Durable", un crédit à taux zéro, plafonné à 10% du financement total (dans la limite de 50.000 euros), pour l'acquisition d'un bien immobilier présentant un DPE A, B ou C.

Depuis son lancement, près de 5.000 clients ont bénéficié de cet avantage pour un montant moyen de 29.000 euros, ce qui représente 15% des crédits immobiliers mis en place...