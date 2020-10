Crédit Agricole CIB finalise avec succès la syndication d'un financement de 1,1 MdE en faveur de Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Telecom.

Crédit Agricole CIB finalise avec succès la syndication d'un financement de 1,1 MdE en faveur de Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Telecom.









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole CIB a finalisé avec succès la syndication d'un financement de 1,1 Milliard d'euros pour SDAIF (Société de Développement pour l'Accès à l'Infrastructure Fibre) - une joint-venture entre Vauban Infrastructure Partners (51%) et Bouygues Telecom (49%) destinée à déployer le réseau FTTH (fibre optique jusqu'au domicile) en France dans des zones moyennement denses.

Le financement arrangé par Crédit Agricole CIB comporte des facilités de capex de 880 millions d'euros à 20 ans. C'est le premier financement fibre associant des échéances aussi longues à des montants aussi importants. 400 millions d'euros ont fait l'objet de placements privés auprès d'investisseurs internationaux en dette infrastructure, le solde étant syndiqué auprès de banques commerciales.

Le projet - dont le nom de code est Astérix - a pour objectif d'accélérer le déploiement de la fibre dans les foyers des régions françaises moyennement denses. SDAIF "co-investira" en acquérant les droits d'accès long terme auprès d'Orange (en charge du déploiement physique dans ces régions), et les louera aux opérateurs retail, dont Bouygues Telecom en tant que locataire principal.

Ce projet d'un milliard d'euros constitue une étape majeure pour Vauban Infrastructure Partners qui devient un des plus importants gérants d'infrastructure digitale avec environ 11 millions de prises de fibre optiques en gestion, et est stratégique pour Bouygues Telecom pour accélérer le déploiement la fibre optique dans les foyers français.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que souscripteur unique, teneur de livre unique, Conseiller financier (dette) de Vauban et Agent de la Facilité. L'engagement de souscription pour les offres fermes a été prise à la veille du confinement, le 13 Mars 2020, grâce à l'expertise forte de Crédit Agricole CIB dans le secteur des Télécoms et à sa connaissance approfondie du marché infrastructure bancaire et institutionnel.