Crédit Agricole : 26,6 MdsE de PGE demandés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole accompagne les entreprises, de la plus petite à la plus grande, dans cette phase de reprise de l'économie. Le groupe financier recense maintenant 28% du total des PGE accordés. Depuis la mise en oeuvre du Prêt Garanti par l'Etat, 167.509 Prêts Garantis par l'Etat (PGE) ont été demandés par les clients des Caisses régionales de Crédit Agricole, de LCL et de Crédit Agricole CIB pour un montant de 26,6 milliards d'euros.

Au 10 juin, 2,3% de ces demandes sont non éligibles au PGE. Le Groupe Crédit Agricole cherche avec ces clients des solutions alternatives pour les aider à surmonter la crise.

Depuis début mars 2020, le Crédit Agricole a accordé jusqu'à 557.320 pauses de crédits sur l'ensemble des marchés, pour un montant de 4,2 MdsE d'échéances reportées, dont 345.250 pour les entreprises, professionnels et agriculteurs représentant 3,6 MdsE.