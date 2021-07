Covivio relève ses perspectives de résultats 2021

Crédit photo © Covivio

(Boursier.com) — Covivio fait part de 26 MdsE de patrimoine (17 MdsE PdG), en croissance de +2% à périmètre constant au S1. L'ANR est en hausse de 4% sur un an en moyenne (EPRA NTA par action de 101,6 euros et EPRA NDV de 91,7 euros)

Les revenus locatifs sont de 291 ME, sont stables à périmètre constant hors hôtels et en baisse de 20% sur les hôtels. L'EPRA Earnings ressort en croissance de 7,5% à 207 ME (2,19 euros et +0,9% par action)

Avec 404 ME de ventes signées (avec +4% de marge), dont 334 ME en bureaux, portant à plus de 1 MdE les ventes bureaux sur 18 mois (5% de marge sur vente) Covivio souligne le succès des projets de développement (5 actifs livrés pour 307 ME, pré-loués à 97% et générant 43% de création de valeur)

Le pipeline de développement est de 1,3 MdE : 39.000 m(2) de nouveaux contrats sur nos projets de développement ; 450 ME de création de valeur attendue, dont 250 ME restant à capter.

100% des projets engagés dans les prochains mois sont concentrés dans les QCA de Paris, Berlin et Milan, avec 200 ME d'objectif de création de valeur.

Perspectives 2021 relevées

Objectif de plus de 600 ME de nouveaux accords de ventes confirmé.

Objectif d'EPRA Earnings 2021 de 390 ME à 400 ME vs 380 ME à 395 ME.

"Covivio a réalisé un bon premier semestre avec plus de 140.000 m(2) de nouveaux contrats ou renouvellements de baux en bureaux, la signature de 400 ME de cessions avec +4% de marge et une croissance de +2% à périmètre constant de ses valeurs d'actifs. L'ANR progresse de +4% sur un an et l'EPRA Earnings de +7,5%. En avance sur ses objectifs financiers et extra financiers, Covivio relève ses objectifs de résultats 2021 et renforce son ambition environnementale en visant la neutralité carbone d'ici à 2030" déclare Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.