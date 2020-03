Covid-19 : des appart'hôtels Citadines mis à la disposition du personnel soignant à Paris et en province

Covid-19 : des appart'hôtels Citadines mis à la disposition du personnel soignant à Paris et en province









Crédit photo © Espaces Atypiques

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire internationale, le Groupe The Ascott Limited, leader international de la résidence hôtelière s'engage en mettant à disposition du personnel soignant des logements dans certaines de ses résidences Citadines à Paris et en région.

Depuis le début de la semaine et jusqu'à la fin du mois d'avril pour l'instant, une centaine d'appartements répartis dans 9 résidences à Paris et en région (à Lyon, Grenoble, Strasbourg et Marseille) sont mis à disposition des soignants qui peuvent y séjourner gracieusement pour quelques nuits...