Cosel Co Ltd annonce l'extension de son offre d'alimentations pour le secteur médical

(Boursier.com) — COSEL Co Ltd annonce aujourd'hui l'extension de son offre d'alimentations pour le secteur médical avec l'ajout de la version 300 W de sa gamme PJMA. Le modèle PJMA300F 300 W bénéficie d'une plage de tensions d'entrée universelle comprise entre 85 et 264 V AC et est conforme aux normes de sécurité internationales.

Conçues pour les applications médicales les plus exigeantes, les alimentations PJMA sont adaptées aux applications Body Floating (BF) et conformes aux exigences de sécurité 2MOPP (IN/OUT) et 1MOPP (OUT/FG). Basées sur une plateforme robuste, ces alimentations ont été optimisées afin d'assurer un excellent rapport performance/coût pour les applications médicales qui exigent une solution de qualité. La gamme d'alimentations PJMA est proposée en quatre tensions de sortie (12, 24, 36 et 48 V DC).