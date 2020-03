Coronavirus : le CNCEF demande à BPIFrance et à l'Etat de préciser leur copie sur le Prêt Atout

Coronavirus : le CNCEF demande à BPIFrance et à l'Etat de préciser leur copie sur le Prêt Atout









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre des mesures spécifiques au COVID19, BPIFrance a mis en place, sur demande de l'Etat, le Prêt Atout. Ce dispositif vise à renforcer la trésorerie des entreprises pour leur permettre, dans un contexte conjoncturel exceptionnel de résoudre les tensions de trésorerie passagères et non structurelles, dans l'attente d'un retour à des conditions normales d'exploitation.

Demande de précisions

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), 1ère organisation professionnelle regroupant des intermédiaires financiers, en a pris connaissance et s'interroge sur le fait que certaines entreprises d'intermédiation financière en seraient exclues, sans connaître lesquelles. C'est pourquoi, la CNCEF appelle BPIFrance à donner une définition plus précise des populations professionnelles qui pourraient se prévaloir de ce Prêt Atout.

Quid de certaines catégories de libéraux ?

Par ailleurs, l'organisation professionnelle ne doute pas un seul instant, que l'Etat tout comme BPIFrance ont prévu de rendre bénéficiaires de ce dispositif, les courtiers en assurance, les intermédiaires en opérations de banque et les conseillers en investissements financiers et les conseillers en immobilier patrimonial. Autant de professionnels libéraux (et leurs salariés) qui sont actuellement touchés par les conséquences de l'épidémie. Des chefs d'entreprises comme tant d'autres, qui ont entendu le soutien indispensable que le Gouvernement allait leur apporter.