Core Biogenesis lève 2,6 ME









(Boursier.com) — Core Biogenesis, la jeune Biotech spécialisée dans la bioproduction de protéines recombinantes et de Facteurs de Croissance,annonce une levée de 2,6 ME (seed), menée par XAnge. Entrepreneurs First et Plug and Play participent également à ce tour de table, ainsi que plusieurs business angels. Créée en mai 2020, la startup a été lancée par deux fondateurs aux parcours scientifiques : Alexandre Reeber, après une formation en médecine et biotech, et Chouaib Meziadi, docteur en génétique des plantes et titulaire d'un Post-doc en épigénétique des plantes...

En appliquant des technologies de génie génétique à des plantes, Core Biogenesis a développé une méthode de bioproduction de molécules à très grande échelle, les Facteurs de Croissance (Growth Factors). Ces molécules sont largement utilisées dans les industries de la thérapie cellulaire et de la "clean meat", viande de synthèse. Alors que ces deux industries ouvrent la voie à des solutions prometteuses, à la fois en termes de santé humaine et de lutte contre le changement climatique, elles souffrent toutes les deux du prix exorbitant et prohibitif des Facteurs de Croissance, leur ingrédient principal. En produisant ces molécules à grande échelle, Core Biogenesis permet de réduire drastiquement leur prix et favorisera l'accélération de ces industries à très fort potentiel de croissance.

"La thérapie cellulaire va révolutionner la prise en charge de nombreuses maladies, des cancers et maladies cardio-vasculaires aux maladies neurodégénératives. Il y a une vraie urgence à rendre à la fois la R&D et la production de ces thérapies plus efficaces et plus économiques afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, le plus rapidement possible" a commenté Alexandre Reeber, CEO de Core Biogenesis

Cette levée de fonds permettra à Core Biogenesis d'avancer plus rapidement sur la production des premiers échantillons de ces Facteurs de Croissance, attendus d'ores et déjà par 30 futurs clients, notamment avec le recrutement de deux profils scientifiques complémentaires.