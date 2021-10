Continental : la pénurie de puces en question

(Boursier.com) — Continental évolue sous les 100 euros en bourse de Francfort, alors que le groupe a abaissé dernièrement sa prévision de marge d'exploitation pour 2021 à un niveau compris entre 5,2% et 5,6%, contre une précédente estimation à 6,5% à 7%, évoquant des incertitudes liées à la pénurie de puces et aux problèmes de chaîne d'approvisionnement. L'équipementier automobile allemand dit s'attendre à ce que la production mondiale de véhicules légers au cours de l'exercice 2021 soit "supérieure ou inférieure de 1% au niveau de 2020", ce qui est plus pessimiste que ses perspectives d'août, qui supposaient une croissance de la production de 8 à 10%...

Continental a également réduit ses perspectives annuelles de chiffre d'affaires à 32,5-33,5 milliards d'euros, contre un objectif précédent à 33,5-34,5 milliards d'euros.

Les résultats préliminaires pour le troisième trimestre indiquent un chiffre d'affaires consolidé à 8,04 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 8,6 milliards du troisième trimestre de l'année dernière.

Le groupe a également annoncé une marge d'exploitation trimestrielle de 5,2%, en baisse significative par rapport aux 8,4% à la même période l'année dernière. Continental doit publier ses résultats définitifs au troisième trimestre le 10 novembre prochain...

