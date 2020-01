Construction navale : évolution du tour de table et nouvelle gouvernance pour le groupe Piriou de Concarneau

Construction navale : évolution du tour de table et nouvelle gouvernance pour le groupe Piriou de Concarneau









Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Leader français de la construction et de l'entretien des navires civils et militaires, le groupe Piriou affiche une forte croissance et une présence active à l'international.

Basé à Concarneau dans le Finistère, le groupe s'appuie, depuis plus de 50 ans, sur son expertise et son agilité pour poursuivre son expansion, sous l'impulsion de la famille fondatrice -Guy et Michel Piriou, les fondateurs, puis Jacques et Pascal Piriou, leurs successeurs- et ce au travers d'un développement géographique ambitieux et d'une diversification de ses activités.

Le groupe compte aujourd'hui plus de 900 collaborateurs et totalise en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros.

L'ambition de tripler le chiffre d'affaires

Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, apporte son soutien en prenant part à une nouvelle levée de fonds réalisée par le groupe Piriou. Sept ans après son premier investissement, le groupe Arkéa confirme son engagement, sur le long terme, en faveur de cette ETI bretonne, fleuron de la construction et de la réparation navales.

A ses côtés, Idia Capital Investissement, Bpifrance et AfricInvest viennent compléter le tour de table pour permettre au groupe Piriou la poursuite de la mise en oeuvre de son projet stratégique lancé en 2017 et qui prévoit, fort d'un carnet de commandes jamais atteint, de tripler son chiffre d'affaires d'ici 2023.

Evolution de la gouvernance

La stratégie sera désormais guidée par Vincent Faujour, Directeur Général du groupe depuis 2015 et nommé aujourd'hui Président.

Les membres de l'équipe dirigeante font également leur entrée au capital du groupe.

Cette nouvelle gouvernance nourrit beaucoup d'ambition pour l'avenir de l'entreprise, dans la continuité de sa belle trajectoire de croissance.

Grâce au soutien du pool d'investisseurs, le groupe Piriou maintient ses centres de décision en région. Avec 3 sites en Bretagne et 7 à l'international, le groupe compte la construction de plus de 500 bateaux à son actif.