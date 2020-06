Conseil en Ressources Humaines : en mouvement !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 'Happy to meet you' et Quiblier Conseil, deux cabinets de recrutement et conseil RH réputés, annoncent la fusion des deux sociétés devenant à terme le groupe 'Happy to meet you', créant ainsi le premier cabinet de conseil Ressources Humaines du grand Ouest. Il s'agit de l'opération de fusion-acquisition la plus emblématique de l'Ouest sur ce secteur d'activité. Cette fusion tend à offrir aux entreprises et aux organisations une expertise globale sur les périmètres du Recrutement, Outplacement, Marque Employeur, Transitions professionnelles, Évaluation, Coaching et Conseil RH.

Quiblier Conseil créé en 1986 a développé progressivement une offre complète dans le domaine de la gestion des RH et dispose d'une expertise reconnue dans les domaines recrutement par approche directe, management de transition, transitions professionnelles (outplacement, bilan professionnel, antenne emploi, mobilité interne), évaluation, conseil RH et coaching.

Happy to meet you créé en 2016 par François Gougeon et Florent Letourneur est rapidement devenu le spécialiste de la Communication de Marque employeur et du recrutement sur les fonctions informatiques, commerciales et support...