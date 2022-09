Connaissez-vous le CHANEL Next Prize ?

(Boursier.com) — CHANEL Next Prize est un nouveau prix international créé pour promouvoir l'innovation dans les arts et la culture... Ce prix a été conçu pour donner à une génération émergente de créateurs l'accès à des ressources leur permettant de développer de nouveaux projets ambitieux.

Le CHANEL Next Prize permet aux artistes d'expérimenter des idées visionnaires, d'engager de nouvelles formes de création artistique et de collaborer à la croisée des disciplines.

Chacun des 10 lauréats recevra 100.000 euros de financement ainsi qu'un accès à des opportunités de mentorat, et de mise en réseau proposés par Chanel avec l'objectif d'amplifier l'impact de leur travail novateur...

Tous les deux ans

Le prix s'inscrit dans la lignée du mécénat artistique chez Chanel, initié à son époque par Gabrielle Chanel pour soutenir les artistes d'avant-garde et fait écho à son désir de participer à "ce qui va arriver", inspirant ainsi le nom de ce prix...

Décerné tous les deux ans, le prix est attribué à des artistes nominés de manière anonyme par un comité consultatif composé de 25 personnalités du monde des arts et de la culture issues du monde entier, représentant diverses disciplines allant du cinéma aux arts visuels.

Les lauréats du CHANEL Next Prize 2021 représentent 11 pays et des disciplines allant du design au cinéma, en passant par les arts du spectacle et les arts visuels.

Le prix est à l'échelle mondiale et vise à promouvoir la fluidité entre les différentes formes d'art. Le jury du Next Prize 2021 est composé de Cao Fei, Sir David Adjaye et Tilda Swinton.

Pour en savoir plus sur le secteur du luxe avec eToro