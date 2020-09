Compléments Alimentaires : Nutrimea s'étend en Espagne

(Boursier.com) — Le site de e-commerce de Compléments Alimentaires et d'Huiles Essentielles Nutrimea annonce lancer son activité en Espagne. Fort d'une clientèle déjà présente dans le pays depuis plusieurs années via des places de marché (Amazon notamment), la société filiale du groupe Plastimea a mis en place un site dédié permettant aux clients espagnols d'acheter directement auprès de la société.

Pour ce faire, Nutrimea s'est appuyé sur l'expertise unique acquise de longue date dans le digital par ses équipes, qui ont servi plus de 1 million de clients à travers l'Europe depuis la création du groupe. En tout, plus de 50 références de produits éco-responsables, naturels et de qualité françaises sont présents sur la plateforme de Nutrimea en Espagne...