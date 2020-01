Comet Meetings : Matthieu Nicoletti nommé Head of Real Estate

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comet Meetings, acteur innovant du secteur de l'Immobilier d'entreprise, annonce aujourd'hui la nomination de Matthieu Nicoletti au poste de 'Head of Real Estate'. Cette nomination intervient dans une période de forte croissance pour Comet qui annonçait il y a quelques semaines l'inauguration de son quatrième espace au coeur de la Défense.

"Nous sommes heureux d'accueillir Matthieu Nicoletti au sein l'équipe Comet", a déclaré Victor Carreau, co-fondateur & CEO de Comet Meetings. "Son expérience de l'innovation et des startups sont des atouts pour notre croissance rapide et me conforte dans notre objectif de devenir l'acteur de référence des lieux de réunion et de séminaire nouvelle génération en France".