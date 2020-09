Comet Meetings annonce un nouveau tour de table de 30 ME

Comet Meetings annonce un nouveau tour de table de 30 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Spécialiste français de l'organisation de réunions stratégiques et séminaires d'entreprise Comet Meetings annonce un nouveau tour de table de 30 millions d'euros mené auprès de ses investisseurs historiques, de nouveaux partenaires issus du monde de l'entreprenariat et des fonds d'investissement Idinvest Partners et HEC Ventures - qui réalise son premier investissement.

Fondé sur la conviction des fondateurs que les mutations du modèle traditionnel du bureau étaient amenées à bouleverser le monde du travail dans son ensemble, Comet Meetings a vu son business model confirmé par la crise liée à la pandémie de Covid19. Ce nouveau financement va permettre à l'entreprise de poursuivre son développement en ouvrant de nouveaux lieux, en France et en Europe, et en enrichissant son offre de services.