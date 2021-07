Colvin a bouclé une levée de fonds Série C de 45 ME

Colvin a bouclé une levée de fonds Série C de 45 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Colvin la plateforme dédiée au secteur de la floriculture, boucle une levée de fonds Série C de 45 millions d'euros pour accélérer le développement de ses activités en Europe et se placer en leader du secteur des fleurs et des plantes, avec un modèle commercial B2C et B2B.

L'opération a été dirigée par Eurazeo, déjà investisseur dans des marketplaces leaders en Europe telles que ManoMano, Farfetch ou Glovo, suivi de Capagro qui font confiance au potentiel de Colvin pour changer un secteur en pleine transformation numérique qui devrait dépasser les 120 milliards d'euros en 2027.

"2020 a été une année d'accélération pour Colvin, un tournant décisif qui donnera le rythme de notre croissance pour les prochaines années. Ce nouveau financement va nous permettre d'accélérer le développement de projets technologiques et logistiques que nous avions amorcés dans le B2B, en plus de consolider la croissance de l'entreprise dans la vente en ligne de fleurs et de plantes. Notre ambition est de diriger la transformation du secteur de manière globale", commente Sergi Bastardas, cofondateur de Colvin.