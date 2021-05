Colonial Pipeline aurait versé une rançon de 5 millions de dollars

(Boursier.com) — Victime d'une cyber-attaque, Colonial Pipeline aurait versé près de 5 millions de dollars à des pirates informatiques d'Europe de l'Est afin de redémarrer son réseau informatique complètement désactivé par ce 'ransomware' (logiciel malveillant). L'entreprise aurait payé la lourde rançon en crypto-monnaie intraçable quelques heures après subi cette attaque, affirment des sources de 'Bloomberg'.

'Insurance Insider', cité par Reuters, affirme pour sa part que Colonial Pipeline a souscrit une cyber-assurance auprès d'Aon ainsi que d'AXA XL et Beazley. Selon le site spécialisé dans l'assurance, le groupe américain serait couvert contre ce type d'attaque à hauteur d'au moins 15 millions de dollars.

Le réseau d'oléoducs du groupe transporte plus de 2,5 millions de barils d'essence, de diesel et de kérosène par jour du golfe du Mexique vers le sud-est et l'est des Etats-Unis. La paralysie de ses systèmes informatique a fortement perturbé l'approvisionnement en essence de plusieurs Etats du pays.

Les pirates, qui, selon le FBI, sont liés à un groupe appelé DarkSide, sont spécialisés dans l'extorsion numérique et seraient situés en Russie ou en Europe de l'Est.