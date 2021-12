CoinShares : acquisition de Napoléon et de sa plateforme de Social Trading

(Boursier.com) — CoinShares International Limited, la plus grande et la plus ancienne société de crypto-monnaie d'Europe, annonce aujourd'hui le rachat de la FinTech française Napoléon Crypto SAS et ses filiales. Napoléon et ses employés feront partie du conglomérat CoinShares, tirant parti de la technologie, de l'infrastructure de marché ainsi que de la présence de CoinShares sur le marché pour accélérer la croissance de la plateforme en mettant l'accent sur les investisseurs autonomes.

Napoléon permet aux investisseurs autonomes d'élargir leur investissement en crypto en offrant une solution de portefeuilles et de stratégies préconstruits qui répondent à différents objectifs d'investissement. La plateforme est intégrée de manière fluide aux bourses de crypto comme Binance, Bitfinex, Bitmex, FTX et Bitstamp, et est non- dépositaire, permettant aux utilisateurs de conserver le contrôle total de leurs fonds tout en déployant des stratégies algorithmiques et des modèles d'allocation. Depuis sa création en 2017, Napoléon a établi un ancrage solide au sein des investisseurs français et ambitionne désormais d'étendre sa plateforme grand public au niveau mondial.

Sous l'égide de CoinShares, Napoléon poursuivra ses efforts pour créer une communauté d'investissement dynamique et donner des recommandations concrètes. Cette communauté rejoindra une communauté plus large que CoinShares établie depuis 7 ans; une communauté axée sur la négociation d'une grande variété d'actifs sur un large éventail de marchés, tout en optimisant divers objectifs de portefeuille, notamment la gestion du risque, la génération de rendement et la diversification du portefeuille.

Une fois l'acquisition finalisée (prévue pour la deuxième semaine de décembre 2021), l'ensemble des équipes et des actifs de Napoléon feront partie de CoinShares et bénéficieront de l'ampleur du réseau de CoinShares. À ce stade, il n'y aura aucun changement dans l'activité journalière de Napoléon ni dans son offre de produits. JC Dudek, Directeur Général de Napoléon Group, a déclaré : "Le Groupe Napoléon est fier d'avoir créé l'une des communautés de crypto-traders les plus actives d'Europe. Cette transaction va nous permettre de nous concentrer sur la croissance de notre plateforme et sur l'acquisition de nouveaux clients. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre CoinShares et leur large écosystème de partenaires pour continuer à nous développer."

L'acquisition de Napoléon s'inscrit dans la stratégie de croissance de CoinShares, qui consiste à poursuivre le développement de sa technologie et de ses plateformes en interne afin d'atteindre de nouveaux marchés avec de nouveaux produits qui contribueront à combler l'écart entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, tout en reconnaissant un changement profond dans les préférences des investisseurs