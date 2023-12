Coherus BioSciences s'envole après l'annonce de la FDA

(Boursier.com) — Coherus BioSciences Inc s'envole de 35% hors séance ce mercredi, tandis que la Food and Drug Administration a approuvé son dispositif d'administration de médicaments (UDENYCA ONBODY) pour le pegfilgrastim-cbqv, un biosimilaire de pegfilgrastim administré le lendemain d'une chimiothérapie pour diminuer l'incidence de infection se manifestant par une neutropénie fébrile.

"L'injecteur corporel d'UDENYCA est le résultat d'années d'investissements importants en recherche et développement pour proposer un dispositif novateur et exclusif qui offre aux patients une option d'administration automatique de leurs médicaments", a déclaré Denny Lanfear, PDG de Coherus. Les patients atteints de cancer et leurs médecins pourront désormais choisir la présentation d'administration d'UDENYCA qui correspond le mieux à leurs besoins individuels. "Nos études de marché ont montré une demande importante pour un nouveau dispositif d'administration de pegfilgrastim sur le corps, adapté aux besoins spécifiques des patients. Nous espérons que le temps d'injection de cinq minutes d'UDENYCA ONBODY et son mécanisme innovant d'aiguille rétractable seront bien accueillis par les patients atteints de cancer, leurs soignants et les médecins", a commenté Paul Reider, directeur commercial de Coherus.

"Notre dispositif de pointe UDENYCA ONBODY est différent des autres approches dans le sens où il n'est pas adapté ou réutilisé à partir d'autres utilisations médicales", a poursuivi Rich Hameister, directeur technique de Coherus. "Il s'agit d'une approche de novo, de base, conçue pour l'administration du pegfilgrastim qui applique une technologie exclusive et les informations des utilisateurs pour produire une expérience patient fiable et hautement intuitive."

Mode d'emploi

"UDENYCA ONBODY a été conçu en pensant aux patients : Les principales caractéristiques comprennent un indicateur, un voyant d'état et un signal auditif qui aident les patients à confirmer que la dose a été administrée, ainsi qu'un adhésif puissant et bien toléré. Une fois la dose administrée, l'aiguille se rétracte automatiquement, ce qui réduit le risque de blessure par piqûre d'aiguille" commente le groupe.

L'approbation d'UDENYCA ONBODY a été étayée par un ensemble complet de données analytiques et cliniques, comprenant des données de bioéquivalence pharmacocinétique (PK) et pharmacodynamique, ainsi que des données sur les performances et la tolérabilité de l'adhésif.

La disponibilité commerciale d'UDENYCA ONBODY est prévue pour le premier trimestre 2024...