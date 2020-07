Cogedim : nomination

Cogedim : nomination









Crédit photo © Altarea

(Boursier.com) — Cogedim, une des marques logement du groupe Altarea, vient de nommer Antoine Delattre au poste de Directeur Régional Ile-de-France des Grandes Affaires et des Consultations. Ancien Directeur Régional chez Demathieu Bard Immobilier, Antoine Delattre est nommé Directeur Régional Ile-de-France des Grandes Affaires et des Consultations chez Cogedim. Directement rattaché à Lise Leblanc, Présidente de Cogedim Île-de-France, il a pour mission de poursuivre le développement des grandes opérations de logements sur la région et de répondre aux appels d'offres lancés par les collectivités.

Lise Leblanc, Présidente de Cogedim Ile-de-France indique : "La nomination d'Antoine au poste de Directeur Régional des Grandes Affaires et des Consultations s'inscrit dans notre stratégie de croissance et de conquête de parts de marché en logement en Île-de-France. Sa connaissance du marché, son expérience du développement et des montages d'opérations complexes vont apporter une vraie plus-value à notre structure".

Titulaire d'une maîtrise de droit et diplômé de Grenoble École de Management, Antoine Delattre a débuté sa carrière en 2006 chez Sodéarif (groupe Bouygues), en développement de projets immobiliers et en aménagement de quartiers. En juillet 2012, il intègre les équipes de Demathieu Bard Immobilier. Aussi bien en tertiaire qu'en logement, il occupe différents postes jusqu'à celui de directeur régional Ile-de-France. Antoine Delattre est aussi, depuis 2018, secrétaire général de l'association AMO.