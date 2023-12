COFICERT France annonce avoir remis à NSIA Banque CI le certificat de conformité AML 30000

(Boursier.com) — COFICERT France annonce avoir remis à NSIA Banque CI (CI0000002416 - NSBC), le certificat de conformité AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT).

Le certificat a été délivré, dans le cadre d'une cérémonie organisée à Abidjan, le lundi 18 décembre 2023, en présence de M. Léonce YACE (Directeur Général de NSIA Banque Côte d'Ivoire), M. Souheil SKANDER (Directeur Général de CFC Partners) et de M. Cristian MOCANU (Secrétaire Général de COFICERT France). L'évènement a pu également compter sur l'intervention à distance de Mme Isabelle SCHOONWATER (Présidente du Comité AML au sein de l'IGSF), Mme Véronique DE LA BACHELERIE (Présidente de l'IGSF - International Group for Sustainable Finance, qui régit sur le plan international la norme AML 30000), et M. Christian LEVESQUE (co-auteur et président de plusieurs délégations ISO dont l'ISO 37000 et ISO 37001).

Dans un contexte mondial en pleine mutation, la recrudescence continue en matière de criminalité financière force les réglementations et sanctions internationales à être de plus en plus strictes et pousse les acteurs financiers à faire preuve d'une vigilance accrue. Se prémunir contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme devient stratégique pour les institutions financières, tant ces maux sont attentivement observés et scrupuleusement épiés à l'échelle internationale.

A l'échelle nationale et régionale, NSIA Banque CI est une banque en plein essor avec des chantiers et des projets significatifs de modernisation et d'optimisation. Aussi, dans le cadre du développement de ses activités locales et internationales, la banque est résolument orientée vers l'intégration de ces sujets et la parfaite maitrise des risques inhérents.

Dans un contexte géographique et réglementaire en pleine mutation, la certification AML 30000 offre un avantage compétitif indéniable. Cela est d'autant plus vrai dans un environnement concurrentiel et des écosystèmes évolutifs dans lesquels les parties prenantes sont en quête de repères fiables et indépendants. La certification AML 30000 vient en complément et en renfort, des efforts et des mesures de surveillance des régulateurs, pour consolider les systèmes nationaux de lutte contre le phénomène de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.