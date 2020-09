CNP Assurances : Régis Vergez nommé directeur comptable groupe

(Boursier.com) — Depuis le 1er septembre, Régis Vergez a pris la responsabilité de la Direction comptable Groupe au sein de la Direction financière de CNP Assurances. Régis Vergez était depuis 2015, directeur de la Comptabilité IARD & Holding du groupe Allianz en France et du Back-Office de Coassurance IARD. Il a été également en charge de projets spécifiques et notamment directeur du projet IFRS 17 Vie et IARD pour Allianz France.

Après 8 années de conseil dans le secteur de la banque et de l'assurance en tant que senior manager chez Ernst & Young, il avait rejoint le groupe Allianz en 2009 pour diriger le programme de transformation de la fonction finance avant d'évoluer sur le poste de directeur de la comptabilité des placements, du middle office euro et unité de compte.

Régis Vergez est diplômé de l'École Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications et titulaire du Diplôme d'Etudes Comptables et Financières du CNAM.