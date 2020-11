CNP Assurances : publie un résultat net part du groupe de 918 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — CNP Assurances publie un chiffre d'affaires de 18,6 MdsE au 30 septembre, en baisse de 25,7% (-21% à change constant) avec une bonne dynamique commerciale sur le troisième trimestre pour l'ensemble des zones géographiques. La Collecte nette en France est de -5,7 MdsE en épargne et 0,9 MdE en épargne UC. Le groupe souligne la progression du taux d'UC Groupe à 50,7% dans la collecte Epargne/Retraite (24,4% en France).

Le résultat brut d'exploitation ressort à 1.943 ME, en baisse de 14,7% (-6,7% à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe est de 918 ME, en repli de 7% (-4,5% à périmètre et change constants). Le taux de marge Groupe sur les affaires nouvelles ressort à 12,2%. Le taux de couverture du SCR Groupe est de 203% impacté par la baisse des taux.

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "Au cours des neuf premiers mois de 2020, CNP Assurances a démontré sa capacité de résistance, avec une activité à un niveau très élevé au troisième trimestre, en particulier au Brésil. La crise financière et sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a eu des impacts limités à ce stade.

La stratégie de transformation a été déployée avec détermination, et se traduit par un ralentissement de la production en épargne traditionnelle au profit d'une transformation des encours en France, et par une poursuite de l'effort commercial en faveur de produits modernes et adaptés dans l'ensemble des zones géographiques. La solidité du Groupe se reflète dans un ratio de couverture qui demeure à un niveau très élevé."

Eléments liés à la crise financière et sanitaire

Au 30 septembre 2020, la crise financière et sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a eu des impacts limités sur l'activité opérationnelle de CNP Assurances, notamment grâce au rebond de la performance des activités brésiliennes et de CNP UniCredit Vita en Italie. Les impacts sur le chiffre d'affaires s'élèvent à -3,5 MdsE sur le Groupe, dont -2,4 MdsE en France,

-0,8 MdE en Amérique Latine et -0,4 MdE en Europe hors France. La charge liée à la crise se maintient à un niveau équivalent voire légèrement réduit par rapport au 1er semestre :

En France,

- les mesures commerciales exceptionnelles extracontractuelles adoptées concernant les indemnités journalières des personnes fragiles et des gardes d'enfants ont un impact toujours estimé à -50 ME

- les autres impacts sur les revenus des activités de risque se maintiennent à -17 ME, dont -6 ME liés à la hausse de sinistralité au titre de la garantie 'arrêt de travail', et -11 MEUR liés à la réduction du chiffre d'affaires en prévoyance

- les mouvements des marchés financiers ont affecté la production financière de la période, avec une baisse des dividendes reçus de 230 ME dont 50 ME sur le compte propre, et ont conduit à une dotation de la provision pour garantie plancher de 9 ME nette de couvertures

- la participation au fonds de solidarité en faveur des TPE et des indépendants demeure de 25 ME.

En Amérique Latine, le ralentissement de l'activité au premier semestre n'a pas conduit à des pertes significatives de revenus, ceux-ci étant assis sur les stocks de contrats, la sinistralité étant restée maitrisée et l'activité ayant rebondi au troisième trimestre. De plus, la filiale a fait une économie de 5 ME sur les frais généraux suite au plan d'économies lancé en juin 2020

En Europe hors France, les revenus ont été impactés à hauteur de -17 ME.