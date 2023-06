CNP Assurances : Nominations dans les filiales internationales

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce des nominations clés au sein de ses filiales internationales. Ces changements stratégiques au Brésil, en Italie et en Irlande, visent à accompagner le fort développement du Groupe à l'international et répondre aux besoins de ses clients dans un environnement mondial en constante évolution.

Jean-Baptiste Nessi remplace Tanguy Carré en tant que CEO de CNP Unicredit Vita. Tanguy Carré conserve ses mandats de CEO dans CNP Vita Assicura et CNP Assicurazione.

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique (Mathématiques appliquées - Economie) et titulaire d'un diplôme d'actuariat de l'ENSAE, Jean-Baptiste Nessi débute sa carrière chez Mazars où il contribue au développement du pôle finance quantitative de Mazars Actuariat. Il rejoint CNP Assurances en 2012 où il occupe différentes responsabilités au sein de la direction technique Groupe, successivement en charge de l'Epargne retraite, puis du périmètre France. Il est nommé directeur technique groupe et fonction actuarielle du groupe fin 2017. Fin 2020, il poursuit son parcours à l'international en devenant directeur financier de CNP Unicredit Vita à Milan et cumule ce poste avec celui de DGA de CNP Vita Assicura/Assicurazione à partir de décembre 2021.

Julia Deiva succède à Jean-Baptiste Nessi dans ses fonctions de CFO de CNP Unicredit Vita. Titulaire d'une maîtrise de mathématiques de l'Université de Lyon et diplômée d'un DESS de sciences actuarielles et financières de l'ISFA, Julia Deiva débute sa carrière en 2002 chez Mazars Actuariat. Elle rejoint en 2004 la compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale (SOGECAP) où elle exerce différentes activités relatives au pilotage de résultat et de la rentabilité, puis à la gestion ALM (suivi des évolutions réglementaires Solvabilité 2, mise en place de la supervision et du suivi des filiales, calculs MCEV, prévoyance, études ALM...). En 2014, elle devient responsable reporting technique, rentabilité et ALM chez AGEAS France. Depuis 2020, Julia Deiva était responsable épargne retraite à la direction technique et de l'innovation de CNP Assurances.