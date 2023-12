CNP Assurances et sa filiale Diwise obtiennent la labellisation ADEL-AI Act décernée par GoodAlgo

(Boursier.com) — Après la plateforme de services IA en septembre 2022, trois algorithmes de CNP Assurances et de sa filiale Diwise obtiennent à leur tour le label ADEL-AI Act décerné par la société GoodAlgo pour leurs qualités éthiques et maturité en anticipation de l'entrée en vigueur de la réglementation AI Act.

Dans les métiers de l'assurance comme ailleurs, les technologies de l'intelligence artificielle bouleversent les manières de fonctionner. Dès leur conception, les systèmes algorithmiques et applications intelligentes doivent être construits, utilisés et suivis de manière éthique, dignes de confiance pour les collaborateurs comme pour les assurés, écoresponsables et inclusives.

Assureur responsable, CNP Assurances se veut exemplaire en matière d'usage éthique de l'IA. Le Groupe a ainsi décidé dès 2020 de définir des orientations et de se doter d'une gouvernance de l'IA chargée de veiller à placer l'humain et l'éthique au coeur du développement de tout projet d'intelligence artificielle.

En 2022, la plateforme de services a reçu le label ADEL Project de la part de GoodAlgo, organisme de référence en matière d'éthique de l'IA. CNP Assurances figurait parmi les premiers assureurs à obtenir ce label.