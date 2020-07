CNP Assurances : démission de Jean-Paul Faugère de son poste d'administrateur et de président du conseil

CNP Assurances : démission de Jean-Paul Faugère de son poste d'administrateur et de président du conseil









(Boursier.com) — Jean-Paul Faugère a démissionné le 15 juillet de ses mandats d'administrateur et de président au sein du conseil d'administration de CNP Assurances en raison de sa candidature au poste de vice-président de l'ACPR.

Le comité des rémunérations et des nominations s'est réuni ce jour et entend proposer au conseil d'administration du 31 juillet la cooptation d'un administrateur indépendant et sa nomination en tant que président du conseil d'administration.

CNP Assurances remercie chaleureusement Jean-Paul Faugère pour son action depuis 2012 au service de CNP Assurances et lui souhaite une réussite pleine et entière dans ses nouvelles fonctions.