CNH Industrial investit 21,4 ME dans son centre d'excellence de Coëx

(Boursier.com) — Le groupe italo-américain CNH Industrial, un des leaders mondiaux en équipements agricoles et de construction (contrôlé par la holding Exor, famille Agnelli), annonce l'investissement de 21,4 millions d'euros dans son centre d'excellence de Coëx, en Vendée.

Grâce à cet investissement, CNH Industrial va étendre ses capacités de production et de recherche de nouveaux produits sur son site de Coëx.

"Le site de Coëx est un des sites d'excellence du groupe CNH Industrial de par le monde et représente le "made in France" qui s'exporte" explique Carlo Sisto, président de CNH Industrial EMEA.

Origine France

La marque de CNH Industrial, New Holland, a présenté cette semaine sa nouvelle gamme de tracteurs enjambeurs - les TE6 - spécialement conçus pour les vignobles étroits, à l'instar de ceux de la région Champagne.

Les machines produites à Coëx sont certifiées Origine France Garantie et la gamme TE6 est en cours de certification.

CNH Industrial emploie 37.000 personnes à travers le monde. En France, plus de 1.300 employés travaillent dans les usines de Croix (Nord) et Coëx (Vendée), dont le site comporte également un centre de 'R&D' de pointe.