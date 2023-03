CNH Industrial annonce l'acquisition d'Augmenta, une start-up d'agriculture de précision

(Boursier.com) — Le groupe italo-américain CNH Industrial, un des leaders mondiaux en équipements agricoles et de construction (contrôlé par la holding Exor, famille Agnelli), annonce l'acquisition, par l'intermédiaire de sa branche Ventures, de son partenaire stratégique, la société Augmenta, une start-up d'agriculture de précision basée en Grèce et aux Etats-Unis.

Cette acquisition va permettre à CNH Industrial d'accélérer le développement de sa technologie "Sense & Act", basée sur les données recueillies par des capteurs lors de la pulvérisation. Cette technologie de pointe permet une pulvérisation sélective d'intrants et donc de réguler avec précision le volume de traitement.

Une démarche plus respectueuse de l'environnement

Grâce à une caméra multispectrale et un logiciel spécifique, l'usage non nécessaire de produits chimiques et d'engrais est réduit... Ce dispositif permet à la fois une démarche plus respectueuse de l'environnement et de meilleurs rendements grâce aux économies sur les herbicides, les fongicides, les régulateurs de croissance des plantes et les engrais utilisés.

Augmenta exercera désormais ses activités sous la marque d'agriculture de précision de CNH, Raven. CNH Industrial va acquérir Augmenta Holding SAS à un prix le valorisant à 110 millions de dollars. CNH détenait déjà une participation minoritaire de 10,5% dans l'entreprise.

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, la clôture de l'opération devrait avoir lieu au cours du 1er trimestre 2023.

Rappelons que CNH Industrial emploie 37.000 personnes à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 20 milliards de dollars. En France, les plus de 1.300 employés travaillent dans les usines de Croix (Nord) et Coëx (Vendée), dont le site comporte également un centre de 'R&D' de pointe.

