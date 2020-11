Clôture Paris : retour à l'équilibre

Encore en hausse de 1% en matinée, le CAC40 a reperdu son avance dans l'après-midi pour terminer en retrait de 0,07% à 5.492 pts. Les prochains jours seront marqués par les célébrations de Thanksgiving aux Etats-Unis dans un contexte de résurgence épidémique inquiétant outre-Atlantique... En revanche, sur le vieux continent, la tendance est à l'amélioration lente après le second pic épidémique qui semble avoir été atteint ces derniers jours, comme en France. Emmanuel Macron devrait donc annoncer demain soir à 20H00 une feuille de route plus souple pour le mois qui vient avec les fêtes de Noël en ligne de mire, ce qui passe par la réouverture des petits commerces non-essentiels... Bars et restaurants devront en revanche sans doute patienter jusqu'à janvier.

AstraZeneca a annoncé pour sa part ce lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70% selon des résultats préliminaires de phase III... Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux. Il s'agit néanmoins d'une relative déception, après les taux d'efficacité incroyables de près de 95% obtenus par Pfizer / BioNTech et Moderna ces derniers jours.

L'efficacité du candidat vaccin AZD1222 d'AstraZeneca a été mesurée à 70% en combinant les données des deux protocoles. Le premier protocole, efficace à 90%, consiste en l'administration d'une demi-dose puis d'une dose à au moins un mois d'intervalle. Le second protocole, efficace à 62%, consiste en l'administration de deux doses à un mois d'intervalle. Aucune hospitalisation ou cas sévère n'a été constaté parmi les volontaires vaccinés. "Ces chiffres montrent que le vaccin peut être jusqu'à 90% efficace avec le bon dosage", a ajouté le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, qui a passé commande pour 100 millions de doses. "Si tout se passe bien, l'essentiel de la mise en place aura lieu en début d'année prochaine", a estimé le ministre. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, juge quant à lui qu'il s'agit d'"une nouvelle incroyablement enthousiasmante : le vaccin d'Oxford s'est avéré très efficace dans les essais".

"L'efficacité et la sécurité de ce vaccin confirment qu'il sera hautement efficace contre le Covid-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique", a indiqué Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique.

Sur le front économique ce jour, les indicateurs PMI européens, manufacturiers et des services, sont ressortis mitigés, avec des contractions en France, mais une performance plus consistante en Allemagne (solide indice manufacturier, décélération dans les services).

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois d'octobre est ressorti étonnamment solide à 0,83, contre un consensus de 0,1 et un niveau révisé en hausse à 0,32 pour le mois antérieur.

L'indice Markit PMI flash composite américain du mois de novembre est ressorti à 57,9, contre 55,6 de consensus de marché et 56,3 pour la lecture révisée du mois antérieur. L'indicateur manufacturier s'est établi à 56,7, contre 53,1 de consensus et 53,4 pour la lecture finale d'octobre. L'indice des services s'est élevé à 57,7, contre 55,8 de consensus et 56,9 un mois avant.

L'euro pointe ce soir à 1,1820/$ entre banques. Le pétrole grimpe à 45,80$ le baril de brent.

Navya : +25% suivi de Balyo (+18%) et de Quadient (+15%)

Vallourec : +13% avec le baril suivi de CGG (+10%)

Showroomprivé : +10% avec Plastivaloire (+8%) et P&V (+7%)

Groupe Gorgé : +6% avec Valneva, Voluntis, Verimatrix

Nanobiotix : +5% suivi de Air France KLM, Technicolor, Renault, Cie des Alpes, Tarkett

Total gagne plus de 4% avec Elis

Les ambitions italiennes de Crédit Agricole (+4%) ont fini par se concrétiser. Sa branche locale, l'établissement financier a annoncé ce matin le rachat de Credito Valtellinese (Creval) dans le cadre d'une offre entièrement en numéraire. Crédit Agricole Italia va lancer une OPA à hauteur de 10,50 euros par action, matérialisant une prime de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de Creval et un investissement total de 737 millions d'euros pour 100% des titres. Crédit Agricole s'attend à un effet relutif de la transaction sur son bénéfice par action d'ici 2022 et prévoit d'atteindre un retour sur investissement supérieur à 10% en année 3, sur la seule base des synergies de coûts et de refinancement.

Nicox (+4%) a annoncé le lancement de VYZULTA (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% en Argentine par son partenaire exclusif mondial Bausch + Lomb. L'approbation réglementaire de mise sur le marché de VYZULTA en Argentine a été obtenue en janvier 2020.

Accor remonte de 3% avec TF1, Eramet et TechnipFMC

Société Générale +2,5% avec Savencia

Onxeo : -6% suivi de Geci (-5%) et de JC Decaux (-5%). Standards&Poor's a abaissé sa perspective crédit à 'négative' tout en maintenant, pour le moment, sa note long terme à 'BBB-'... "La société de communication extérieure a récemment annoncé des résultats du troisième trimestre 2020 plus faibles que prévu, ce qui nous amène à penser que la reprise des performances opérationnelles prendra plus de temps et que les indicateurs de crédit seront plus faibles en 2020 et 2021 que ce qui avait été estimé dans notre scénario de référence... Néanmoins, nous prévoyons que la société continuera à afficher un bon niveau de désendettement au cours des trimestres suivants, à mesure que l'environnement opérationnel se normalisera", explique l'agence de notation...

Danone (-3%) a dévoilé une nouvelle organisation avec le passage d'une organisation mondiale par catégories à une organisation locale par zones. Une réorganisation qui se traduira par des réductions d'environ 1.500 à 2.000 postes dans les sièges mondiaux et locaux, avec jusqu'à 25% des effectifs des sièges mondiaux, précise la firme agroalimentaire. A l'occasion de la première session d'une série d'événements à l'attention des investisseurs portant sur ses plans d'adaptation annoncés le 19 octobre dernier, le groupe annonce également élargir son comité exécutif à 6 nouveaux membres pour refléter ces nouvelles zones géographiques.

Alstom : -3% avec Hermes et Neurones (-2,5%)

Carrefour : -2% avec Capgemini, L'Oreal, Sopra Steria

Casino : -1,5% suivi de Eutelsat, FDJ, Seb et Trigano

Teleperformance (-1%) a annoncé avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 0,25% et venant à échéance en 2027. Il s'agit de la première émission mise en place dans la cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l'Autorité des marchés financiers. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu'au financement de l'acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021. Elle permettra aussi à Teleperformance, désormais émetteur obligataire régulier, d'améliorer son coût de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.

Atari : -1% avec SES