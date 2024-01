Clôture Paris : le CAC40 perd encore un peu de terrain

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a de nouveau reculé mardi, le CAC40 cédant 0,18% à 7.398 points en clôture. Il s'agit de la cinquième baisse sur les six dernières séances, alors que les investisseurs ont désormais besoin d'autres catalyseurs que les baisses de taux espérées de la part des principales banques centrales, d'autant que les dernières déclarations des membres de la BCE vont toutes dans le sens d'un plateau plutôt qu'une baisse des taux au printemps espérée par le marché. La saison des publications de résultats annuels qui va commencer devra d'ailleurs être à la hauteur sous peine de correction supplémentaire après le rallye de la fin 2023.

L'indice ZEW, mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne, est d'ailleurs ressorti plus robuste qu'attendu en janvier. L'indice atteint 15,2 après 12,8 en décembre, et contre un consensus de 11,7. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit à -77,3 après -77,1 le mois précédent, et contre un consensus de -77. L'indice ZEW est compilé chaque mois auprès d'environ 350 experts financiers. Il représente la différence entre la portion d'analystes optimistes et la portion d'analystes pessimistes pour le développement économique allemand à 6 mois... L'euro recule sur les 1,0880/$. Le pétrole revient à 78,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

DMS bondit de 10%. Le spécialiste de la radiologie numérique fait partie de la délégation française au Forum économique mondial de Davos, invité par l'Elysée et Business France pour accompagner le Président Emmanuel Macron. Pour la première fois, la délégation française à Davos réunit 20 startups et PME soigneusement sélectionnées en raison de leur potentiel de développement, de leur excellence technologique et de leur rayonnement international.

OVH : +6% suivi de Catana qui s'adjuge 4,6% au lendemain de son point trimestriel. Dans une année qualifiée de transition par le management, Catana a conservé une bonne dynamique avec un premier trimestre 2023-2024 en hausse de 16,4% à 46,7 ME.

Guerbet : +2,8% avec DS, Vantiva (+2%)

Publicis +1,6%. Goldman Sachs est passe à l'achat et porte son objectif de 89,3 à 106,1 euros.

Vallourec : +1,5% avec Euroapi, Lhyfe, LNA

Carmila : +1% suivi de S30, Lisi, Aramis, FDJ

Sanofi prend 0,9%. Morgan Stanley reste à pondération de marché sur le groupe pharmaceutique avec un objectif qui passe de 98 à 102 euros. UBS a repris la couverture du laboratoire avec un avis 'achat' et un objectif de cours remonté de 100 à 110 euros.

VALEURS EN BAISSE

Nexity : -7% suivi de Ubisoft, Bastide

Forvia : -4,5% avec Voltalia, Believe

Atos recule encore de 3,5% avec Alstom et BigBen

Valeo : -3% suivi de Mersen, Teleperformance

Valneva : -2,5% avec Tikehau, Air France KLM, LFE, Antin

Nacon : -2% suivi de Clariane, Neoen, McPhy et Engie

BNP Paribas et Société Générale reculent d'environ 0,6%. Les analystes de JP Morgan prévoient des dégradations pour les banques européennes en raison de la baisse des taux d'intérêt à venir, et s'attendent à ce que la croissance des bénéfices s'arrête cette année, avec une croissance limitée des revenus nets d'intérêts. Chez les banques françaises, JP Morgan ajuste le curseur sur BNP Paribas ('neutre') de 73 à 71 euros, ajuste sa cible sur le Crédit Agricole ('sous-pondérer') de 13,5 à 13 euros et abaisse la mire sur la Société Générale ('neutre') de 33 à 31 euros.

Vinci lâche 0,5%, tout en restant proche de ses sommets historiques. Barclays a relevé son objectif de cours à 132 euros, contre 120 euros auparavant.