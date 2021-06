Clôture Paris : le CAC40 monte encore de 0,19%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a progressé de 0,19% à 6.563 pts ce mercredi dans un marché calme. L'approche de la réunion de la Banque centrale européenne et de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux demain, a limité les prises de risque... Le pétrole reste ferme au-dessus des 72$ le brent après la publication d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière mais aussi d'une nette augmentation des réserves d'essence... D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 4 juin ont reculé de 5,2 millions de barils à 474 mb, contre une baisse de 3,5 mbj attendue par le consensus.

ECO ET DEVISES

Les opérateurs suivront attentivement demain jeudi les inscriptions au chômage pour la semaine close au 5 juin (consensus 369.000), et surtout l'indice des prix à la consommation du mois de mai (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur et +4,6% en glissement annuel ; +0,4% et +3,4% hors alimentation et énergie).

La réunion de la Fed des 15 et 16 juin approche elle aussi à grands pas. Selon CNBC, la Réserve Fédérale en serait au stade initial de la préparation des marchés à une réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars par mois. Pour l'heure, les opérateurs ne semblent pas trop s'inquiéter de la perspective de ce modeste 'tapering'...

Du côté des plans de stimulus de l'administration Biden, le président américain a mis un terme aux discussions concernant le plan d'infrastructures avec un groupe de six républicains. Il se concentre désormais sur un groupe bipartisan, selon le Wall Street Journal. Le leader de la Maison blanche affiche par ailleurs ses stratégies pour renforcer les chaînes d'approvisionnement.

L'Union européenne et les États-Unis vont appeler à une étude transparente et étayée sur les origines du Covid-19, sans interférence, selon un projet de déclaration évoqué par l'agence Reuters. Il s'agit donc de déterminer la source de l'épidémie, alors que les services d'intelligence US n'excluent pas une fuite de laboratoire à Wuhan, épicentre initial de la pandémie. De manière plus générale, une coopération est en vue face aux ambitions économiques et politiques chinoises, souvent critiquées par Joe Biden.

En outre, l'UE et les USA devraient s'engager à lever les tarifs douaniers sur l'acier d'ici au 1er décembre 2021. Il s'agit également d'éviter à l'avenir tout nouveau conflit commercial.

Les deux parties doivent aussi trouver d'ici le 11 juillet des solutions concernant leurs litiges dans l'aviation civile sur les subventions aux constructeurs aéronautiques.

L'euro campe proche des 1,22/$ entre banques. Le Bitcoin remonte sur les 36.525$.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight remonte de 13% suivi d'ADP (+8%) avec le redémarrage des vols internationaux annoncés outre-Atlantique

DBV : +7% avec Innate (+4%) qui a annoncé que les données préliminaires des patients présentant un mycosis fongoïde dans l'essai de Phase 2 TELLOMAK évaluant lacutamab feront l'objet d'une présentation orale lors du 16ème congrès international du lymphome malin (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano - 16-ICML) qui se tiendra du 18 au 22 juin.

GL Events (+4%) surfe sur la perspective de réouverture des salons et événements. "90% des foires ou salons sont maintenus de juin jusqu'à septembre 2021", assure le directeur de Viparis.

Elior : +3% suivi de Sartorius, Air France KLM, McPhy, Ipsen

Compagnie des Alpes (+3%) lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 231 millions d'euros et au prix de 9,40 euros, avec pour objectif de renforcer les fonds propres, "tout en soutenant le financement du plan d'affaires". La CDA a reçu des engagements de souscription à titre irréductible d'un montant total de 144,63 ME, représentant environ 62,6% de l'augmentation de capital.

Remy Cointreau : +2,5% avec Klepierre, Valneva

EDF : +2% avec Haulotte, Axway, Vallourec, Figeac Aero

Vinci : +1,5% suivi de SoiTec, BioMerieux

STM : +1% avec Boiron, Accor, Sanofi, Ubisoft, Total et LafargeHolcim

Airbus (+0,5%) s'apprêterait à passer à l'offensive sur le marché des avions dédiés au fret en lançant une version cargo de son A350. Selon les 'traditionnelles' sources proches du dossier de 'Bloomberg', le constructeur européen s'est entretenu avec plus d'une douzaine de clients potentiels et demandera au Conseil d'administration l'autorisation de commercialiser le nouvel avion dans les semaines à venir, à condition qu'il puisse obtenir suffisamment d'engagements fermes. La version cargo de l'appareil serait basée sur un A350-900 modifié et pourrait être légèrement plus longue que la version passagers. Il faudrait néanmoins attendre plusieurs années pour que le groupe obtienne les approbations réglementaires nécessaires pour l'entrée en service de l'avion.

VALEURS EN BAISSE

AB Science flanche de 26,9%. La cotation a repris ce matin après la désillusion sur le Masitinib et les études mises en pause.

Abionyx : -9% suivi de Verallia (-5%)

Atari : -4% avec Lysogène (-3%), FNAC Darty et Technip Energies

Somfy : -2,5% suivi de LNA, Vetoquinol

TF1 : -2% suivi de AXA, M6

Carrefour : -1,5% avec Saint-Gobain, Orapi

Scor -1% suivi de Nexans, Amundi, Faurecia

Danone abandonne 0,8% à 58,2 euros et met ainsi fin à cinq séances consécutives dans le vert. Le titre souffre de la dégradation d'un analyste puisque RBC a abaissé sa recommandation à 'sous-performer' tout en ramenant son objectif de 64 à 52 euros. Bien que le nouveau PDG de Danone puisse servir de catalyseur au géant de l'agroalimentaire, "les choses doivent empirer avant de s'améliorer", selon l'analyste. Ce dernier considère que la réduction des marges est "inévitable" et espère que la société sera proactive pour y remédier, l'arrivée d'Antoine de Saint-Affrique rendant cela plus probable que si le statu quo avait été maintenu.